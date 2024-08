Superamento soglia attenzione ozono a Trieste, oggi e domani

agenzia

Lo segnala ARPA-FVG, consigli alla cittadinanza

TRIESTE, 08 AGO – A partire da oggi fino a domani venerdì 9 agosto compreso, il Comune di Trieste ha invitato la cittadinanza, in particolare le fasce più sensibili della popolazione, ad adottare adeguate precauzioni per limitare l’esposizione all’ozono. Secondo quanto reso noto da piazza Unità, il provvedimento mira anche al contenimento degli effetti delle alte concentrazioni di ozono (O3) in atmosfera. ARPA-FVG segnala infatti un superamento della soglia di attenzione (120 microgr/mc) di ozono atmosferico nel territorio comunale.

