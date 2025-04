Superata la mezzanotte,ancora lunghe code a S.Pietro per il Papa

agenzia

Stasera in basilica il card. Parolin e l'infermiere Strappetti

CITTÀ DEL VATICANO, 25 APR – Sono ancora lunghe le code in piazza San Pietro per rendere l’ultimo saluto a papa Francesco nella basilica vaticana quando è stata ormai abbondantemente superata la mezzanotte. Si stima un afflusso ancora fino alle 4 di notte, possibile orario di chiusura della basilica. Stasera, intanto, al capezzale di Francesco si sono visti sostare a lungo in preghiera il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin e l’infermiere personale, Massimiliano Strappetti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA