Svastica e scritta ‘ebrei’ su porta di un appartamento a Milano

agenzia

Presentata denuncia, in corso indagini della Digos

MILANO, 06 AGO – Una incisione sulla porta con svastica e un insulto agli ‘Ebrei’ sulla porta di un appartamento a Milano in zona Forze Armate, vicino quindi al quartiere ebraico. Lo ha trovato una famiglia che ha presentato denuncia in questura, da cui ora sono partite le indagini della Digos. Dopo quanto avvenuto all’autogrill di Lainate, ha commentato il direttore del museo della Brigata ebraica Davide Romano, “si passa da aggressione in luogo pubblico a minaccia in luogo privato, dove si attenta alla tranquillità della vita quotidiana dei cittadini italiani di religione ebraica”. “Vedo purtroppo il pericolo di una abitudine a questi atti antisemiti. Voglio dirlo chiaramente: il razzismo e l’antisemitismo come l’omotransfobia non hanno mai giustificazione” ha concluso.

