Svastica e stella di David davanti ufficio del regista di Segre

Gabbai, atto intimidatorio ma continueremo a lavorare

MILANO, 07 SET – Una svastica, il simbolo dell’uguale e una stella di David rosse sono appare sul marciapiede davanti all’ufficio di Ruggero Gabbai, il regista del documentario ‘Liliana’, dedicato alla senatrice a vita Liliana Segre. E’ stato lui stesso a raccontarlo dopo aver fatto denuncia ai carabinieri. “Un fatto molto grave” ha scritto sui social. “Un graffito intimidatorio davanti alle finestre del mio studio. Sicuramente qualcuno che conosce la nostra attività cinematografica e la nostra filmografia basata sul dramma della Shoah, la mafia, il rispetto dei diritti, della legalità e delle minoranze ha voluto mandare un messaggio chiaro nella sua violenza e volgarità”. “Continueremo a lavorare per cercare il dialogo e l’approfondimento dei temi storici e politici, senza arretrare di un centimetro” ha assicurato. “Questo è un fenomeno che si va allargando. E’ intimidazione personale ma c’è un clima d’odio d’odio che va fermato. Se non c’è dialogo non si sa come fare” ha detto all’ANSA.

