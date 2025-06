Svastica nel bagno di un liceo, Dem ‘atto ignobile’

agenzia

Rimosse piastrelle da alcuni studenti per fare il simbolo

TRIGGIANO, 08 GIU – Il simbolo di una svastica è stato riprodotto nei giorni scorsi in un bagno del liceo Cartesio di Triggiano, in provincia di Bari, attraverso la rimozione di alcune piastrelle del pavimento. I Giovani Democratici di Puglia, in una nota, esprimono “la più ferma condanna per il grave atto vandalico. Questo gesto, simbolo di odio, ignoranza e intolleranza, offende la memoria delle vittime del nazifascismo e i valori di democrazia, libertà e rispetto che sono alla base della nostra comunità”. “Questo atto ignobile – afferma la segretaria regionale dei Giovani Democratici – è un attacco ai principi fondamentali della nostra democrazia. La svastica rappresenta un’ideologia di morte e oppressione che la Puglia, terra di accoglienza e resistenza, rifiuta categoricamente”. “Come giovani, siamo sdegnati e feriti da questo gesto che colpisce – aggiunge il responsabile organizzazione dei Giovani Democratici di Puglia – Guido Catalano – un luogo simbolo di cultura e futuro come una scuola. Non possiamo permettere che l’ignoranza e il vandalismo soffochino i valori di uguaglianza e solidarietà. Invitiamo, inoltre, la cittadinanza – conclude – a unirsi in un impegno comune per contrastare ogni forma di violenza, razzismo e intolleranza, promuovendo una cultura di pace e dialogo. La Puglia è e resterà terra di accoglienza, solidarietà e democrazia”.

