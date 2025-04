Svastica su murale con Segre, Di Segni ‘rafforza nostro impegno’

agenzia

ROMA, 16 APR – “Chi imbratta pensa di offendere noi. Invece ci rende ancora più convinti e coesi intorno al progetto memoria. Impegno che come cittadini facciamo per il futuro del nostro Paese”. Così Noemi Di Segni, presidente dell’ Unione delle Comunità Ebraiche Italiane ha commento lo sfregio al murales dell’artista aleXsandro Palombo a Milano che celebra tre tra gli ultimi grandi testimoni dell’Olocausto, Liliana Segre, Edith Bruck e Sami Modiano . Opera che è stata imbrattata con la scritta “Israeliani Nazi” con la stella di David, il segno uguale e la svastica nazista. “A Milano si chiede di fermare la guerra a Gaza con azioni di vandalismo in tutta la città, urlando liberamente qualunque tipo di insulto antisemita e finendo per deturpare in modo ignobile e con una grande svastica un’opera pop che celebra tre tra gli ultimi grandi testimoni e simboli di pace sopravvissuti agli orrori della Shoah. E’ inaccettabile e vergognoso,” ha dichiarato Palombo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA