Svastiche contro Israele all’ex lager di Montorio Veronese

Denuncia Casali (Fdi), 'il Comune sconfessi episodi abominevoli'

VERONA, 09 GIU – Una svastica con la Stella di Davide è comparsa oggi sul cartello dell’ex lager di Montorio Veronese (Verona), da cui decine di ebrei sono partiti per i campi di sterminio. Lo denuncia in una nota il consigliere regionale Stefano Casali, di Fratelli d’Italia. Già lo scorso 21 maggio c’era stato un atto vandalico nell’ex campo di concentramento, con svastiche e offese a Israele. “Spero – commenta Casali – che l’amministrazione pubblicamente critichi e sconfessi questi episodi abominevoli e che dia mandato di cancellare in tempo reale tutte le scritte di odio antisemita che vigliacchi scrivono imbrattando le mura delle case di Verona”.

