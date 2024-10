Syensqo per primo volo non-stop su aereo a idrogeno verde

agenzia

Progetto presentato ad Alessandria con aviatore Bertrand Piccard

ALESSANDRIA, 18 OTT – ‘Climate Impulse’ – di cui Syensqo (spin off Solvay) è il principale partner tecnologico – è il primo volo non-stop intorno al mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde, previsto nel 2028. E’ stato presentato al Centro congressi di Alessandria, alla presenza dell’aviatore svizzero Bertrand Piccard. Con Raphaël Dinelli, si imbarcherà in un viaggio senza precedenti per un’impresa storica al servizio del progresso e dell’azione per il clima. “E’ un progetto unico – sottolinea Piccard -. Un deciso passo in avanti tecnologico che dimostrerà come l’idrogeno verde possa effettivamente risolvere molte tra le maggiori criticità del mondo contemporaneo, in questo caso quelle relative alle emissioni prodotte dal settore dell’aviazione”. Da Syensqo progettati su misura i materiali per la costruzione del velivolo. Compositi, pellicole e adesivi saranno cruciali per la realizzazione dell’intera struttura dell’aereo, dalla fusoliera alle ali e ai serbatoi, garantendo leggerezza, insieme a proprietà meccaniche e termiche. Per l’idrogeno verde i materiali ad alte prestazioni saranno elementi chiave per conferire un’eccezionale densità di potenza ed efficienza, oltre a un design più compatto. “Climate Impulse – spiega Stefano Colosio, direttore stabilimento Syensqo di Spinetta Marengo, alle porte di Alessandria – è una grande avventura umana, scientifica ed ecologica. Aiuta a dimostrare la potenza delle innovazioni sostenibili che porteranno alla neutralità carbonica e faranno avanzare l’umanità. Il nostro stabilimento si conferma uno dei siti industriali più importanti al mondo per noi e più all’avanguardia nel centrare gli obiettivi di decarbonizzazione, produzione di idrogeno e mobilità sostenibile”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA