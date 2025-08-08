Taglio unghie con anestesia per giaguaro di 23 anni

agenzia

Regina è in parco Safari delle Langhe, a Murazzano (Cuneo)

TORINO, 08 AGO – Per un giaguaro femmina di 23 anni, Regina, nel Parco safari delle Langhe a Murazzano (Cuneo), che a causa della sua età non è più in grado di affilare le unghie da sola, è stato necessario l’intervento del veterinario. Le unghie ormai troppo lunghe le causavano problemi e dolore a camminare, soprattutto a una zampa. Per permettere al veterinario di lavorare in sicurezza è stato necessario anestetizzarla, ma considerata la sua età tutto lo staff è rimasto con il fiato sospeso fino al risveglio di Regina. Tutto è andato bene e adesso Regina può passeggiare senza più il fastidio alla zampa.

