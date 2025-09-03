Tajani a Viterbo, appesi cartelli ingiuriosi in città

agenzia

La sindaca 'esprimo vicinanza a ministro per attacco ricevuto'

ROMA, 03 SET – La sindaca Chiara Frontini esprime la sua ferma condanna verso i cartelli affissi dai Giovani Democratici contro il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani che stasera sarà a Viterbo per assistere al trasporto della macchina di Santa Rosa. “Solidarietà al Ministro Tajani per i manifesti affissi stamani dai giovani democratici, non si usa Santa Rosa per fare politica- si legge nella nota di Frontini -. Premesso che il tema del genocidio palestinese è di fondamentale importanza al punto che lo stesso Trasporto è stato dedicato alla Pace, non è tollerabile che si usi la giornata del 3 settembre, che da sempre è il simbolo dell’unità cittadina, per attacchi politici. Anche nel nostro consiglio comunale verrà discussa prossimamente una mozione a sostegno della causa dei “due Popoli, due Stati” con la creazione di uno stato di Palestina indipendente e pacifico, ma non è oggi la giornata in cui alzare il tono della polemica. Per questo, voglio esprimere il massimo della vicinanza al ministro Tajani per gli attacchi ricevuti”.

