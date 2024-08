Tajani, ‘prima si fanno i Lep, poi l’autonomia’

agenzia

Mai detto che vogliamo referendum abrogativo, ma vigileremo

VERONA, 25 AGO – “Nessuno ha mai detto che vogliamo un referendum abrogativo, ma vigileremo sull’applicazione dell’autonomia differenziata. Il che non significa certo che non la vogliamo. Noi di Forza Italia abbiamo detto che prima si fanno i Lep, i Livelli essenziali delle prestazioni, in tutte le regioni, poi si fa l’autonomia”. Lo afferma Antonio Tajani, in una intervista a L’Arena. “Poi – aggiunge il segretario di Fi – su materie come il commercio internazionale bisogna vigilare, per non fare danni alle imprese. L’abbiamo votata in Cdm e in Parlamento la legge sull’autonomia. Noi siamo sempre coerenti, col diritto di esprimere le nostre idee”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA