Talpa in Tribunale Roma, torna libero uno dei condannati

agenzia

Nei giorni scorsi scarcerata anche la compagna Camilla Marianera

ROMA, 03 GIU – Torna libero Jacopo De Vivo, il compagno di Camilla Marianera, entrambi coinvolti e condannati in primo grado nell’indagine su una “talpa” nel tribunale di Roma. Lo ha deciso il Riesame accogliendo una istanza presentata dalla Procura dopo che il gip aveva nei mesi scorsi rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari. De Vivo era stato condannato a 5 anni di carcere al termine di un processo svolto con il rito abbreviato mentre Marianera, scarcerata nelle scorse settimane, è stata condannata a 6 anni con rito ordinario. Per entrambi l’accusa è di corruzione in atti giudiziari.

