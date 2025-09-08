Tamponamento a catena nel Ferrarese, nove persone ferite

agenzia

Grave una bambina ricoverata al 'Maggiore' di Bologna

BOLOGNA, 08 SET – Tamponamento a catena, nel pomeriggio, lungo la strada statale Romea, a Porto Garibaldi, nel Ferrarese. Nell’incidente – a quanto si è appreso – sono rimaste coinvolte tre auto che viaggiavano in direzione Venezia e nove persone, di cui quattro minori. Ad avere la peggio una bambina trasportata in elicottero all’ospedale ‘Maggiore’ di Bologna in gravi condizioni mentre gli altri viaggiatori non avrebbero riportato ferite critiche. Da una prima ricostruzione – sempre a quanto appreso e come riportato dai media locali – due auto (una con a bordo due persone e una con a bordo una sola persona) sarebbero state ferme al centro della strada in attesa di svoltare quando un terzo veicolo le avrebbe urtate. A bordo di questa vettura una famiglia di sei persone: due genitori e quattro bambini, tra cui la piccola condotta al ‘Maggiore’. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 – intervenuti con elisoccorso e ambulanze – gli uomini della Polizia Locale di Comacchio, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

