Tamponamento auto-Tir, A4 bloccata nei pressi di Padova

Incidente stamani a Limenella in direzione di Milano

PADOVA, 21 OTT – L’autostrada A4 Venezia-Milano è bloccata all’altezza di Limenella, in provincia di Padova, per un incidente che ha coinvolto tre automobili e un Tir, nel quale sono rimaste ferite otto persone, in maniera non grave. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 11.30, sulla corsia in direzione di Milano. I veicoli coinvolti hanno ostruito le tre corsie dell’autostrada, con i vigili del fuoco intervenuti per la messa in sicurezza e la loro rimozione. Dal casello di Padova Est, che è stato chiuso si sono formate code di veicoli bloccati, che sono fatti lentamente defluire dalla Polizia stradale. Le operazioni di sgombero sono terminate alle 12.30

