Tamponamento e incendio tra due camion in A26, traffico bloccato

agenzia

Tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord

GENOVA, 14 AGO – Traffico bloccato sulla A26 Genova-Gravellona Toce tra il bivio con la A10 e Masone in direzione nord con tre chilometri di coda a causa di un tamponamento tra due camion che hanno preso fuoco. Uno degli autisti dei mezzi pesanti si è ferito in modo lieve. Lo segnala la polizia stradale. Sono in azione sul posto i vigili del fuoco impegnati a spegnere l’incendio dei due autoarticolati e le fiamme che hanno coinvolto la vegetazione sottostante l’autostrada. A chi da Savona è diretto a Torino o Milano la società concessionaria Aspi consiglia di proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova. Inoltre si sono formate code sulla A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, a partire da Genova Prà fino al bivio con la A26.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA