Tamponamento in A12 tra Sarzana e Carrara, muore un camionista

agenzia

Sulla tratta sono segnalati oltre 7 chilometri di coda

GENOVA, 12 GIU – Un camionista è morto in un incidente sull’autostrada A12 tra Sarzana e Carrara in direzione Livorno dopo un tamponamento con un altro mezzo pesante. Il tratto è stato chiuso al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza ed è stata predisposta l’uscita obbligatoria a Sarzana per chi viaggia verso la Toscana. Sulla tratta sono segnalati oltre 7 chilometri di coda. Secondo una prima ricostruzione un camion avrebbe tamponato un furgoncino tra i caselli di Sarzana e Carrara verso Livorno. Il conducente dell’altro veicolo coinvolto è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso. Al momento il traffico è stato riaperto sulla corsia di sorpasso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA