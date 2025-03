Tamponamento sull’Autolaghi nel Milanese, un uomo gravissimo

agenzia

Trentatreenne trasportato con l'elisoccorso al Niguarda

MILANO, 02 MAR – Un uomo è stato trasportato in gravissime condizioni con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano dopo che la sua auto è stata tamponata violentemente da un’altra vettura che viaggiava nella sua stessa corsia dell’Autolaghi in direzione di Varese, a pochi chilometri dal casello di ingresso di Milano, fra Lainate e lo svincolo con la A9. L’incidente è avvenuto questa mattina dopo le 5. Immediati I soccorsi. I Vigili del fuoco dei distaccamenti di Legnano e Rho sono intervenuti per estrarre il corpo del conducente, un cittadino peruviano di 33 anni residente a Peschiera Borromeo, nel Milanese. I sanitari gli hanno prestato i primi soccorsi e lo hanno trasportato a Niguarda. Illeso l’altro automobilista. Sulle cause indaga Polstrada.

