Tamponamento tra quattro mezzi in A7, code sul nodo genovese

agenzia

Nella galleria Monte Galletto tra Genova Ovest e Bolzaneto

GENOVA, 09 GIU – A causa di un tamponamento con due autocarri e due auto coinvolte lungo l’autostrada a A7 Genova-Milano nella galleria Monte Galletto tra Genova Ovest e Bolzaneto in direzione Milano sono segnalati 3 chilometri di coda per traffico congestionato. Lo comunica la società concessionaria Aspi spiegando che l’incidente è stato risolto. Due i feriti trasferiti in codice giallo agli ospedali San Martino e Villas Scassi. Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per chi è in viaggio verso Genova, ci sono ripercussioni di 8 chilometri di coda a partire da Recco mentre sulla A10 Genova-Savona, sempre verso Genova ci sono ripercussioni di 9 chilometri di coda a partire da Arenzano. Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia a monitorare il deflusso dei veicoli.

