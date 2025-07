Tancredi a Marinoni: ‘Il progetto Pirellino era imbarazzante’

agenzia

Chat su 'pressioni'. Catella, 'insieme facciamo bella la città'

MILANO, 19 LUG – “Ecco la nuova proposta del Pirellino che arriva in commissione. A me sinceramente ora piace, sul tema del Bosco Verticale ma con maggiore eleganza (…) spero in un voto positivo (…) e comunque grazie perché hai trasformato un progetto imbarazzante in qualcosa di importante”. Così in una chat del 28 settembre 2023 l’assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, che rischia gli arresti domiciliari nella maxi inchiesta milanese, parlava con Giuseppe Marinoni, allora presidente della Commissione paesaggio e per il quale i pm hanno chiesto il carcere. Dopo il parere favorevole “condizionato” che era arrivato il 22 giugno 2023 sul progetto Pirellino-Torre Botanica, con “pressioni”, secondo i pm, tra gli altri, dell’archistar Stefano Boeri ma anche del sindaco Giuseppe Sala, infatti, il 5 ottobre successivo ci fu un parere positivo senza condizioni. Una settimana prima Tancredi, chattando con Marinoni, gli scriveva: “Ti direi anche, se sei d’accordo con gli altri commissari, di non andare oltre la raccomandazione sull’uso pubblico del ponte poiché in effetti esce dalla stretta competenza della CP”, ossia la Commissione paesaggio”. E ancora: “Arriva in commissione il 5 ottobre”. Marinoni: “Sì ho visto anch’io … direi che non va male”. Nelle chat anche messaggi che farebbero riferimento ad un incontro tra Boeri e Marinoni prima del 5 ottobre. Nei dialoghi tra i due “l’ultimo messaggio”, si legge negli atti dell’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, “riguarda l’invio da parte” dell’architetto, il 2 ottobre, “della nuova proposta progettuale” in vista della seduta. Anche Manfredi Catella, immobiliarista fondatore del gruppo Coima e per cui i pm Petruzzella, Filippini e Clerici chiedono i domiciliari, si sarebbe incontrato con Marinoni prima di quella data. Dopo il via libera della Commissione, Catella il 6 ottobre mandò un messaggio a Marinoni, scrivendo: “Grazie e vediamo di lavorare anche noi meglio confrontandoci prima per fare sempre più bella questa città”.

