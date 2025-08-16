Tancredi a Sala, ‘difficile spiegare regolarità di tutto a pm’

agenzia

Chat tra l'ex assessore e il sindaco, 'uffici depressi'

MILANO, 16 AGO – “Procura anche stamattina da noi…e tutto ruota intorno ad Aspromonte. Ora chiedono perchè gli abbiamo fatto monetizzare oneri/standard. Un grande problema, perché è difficile spiegare la totale regolarità di tutto. Uffici depressi”. È questo uno dei messaggi inviati il 25 maggio 2023 dall’ex assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Le 110 pagine di chat tra i due, con messaggi che partono da fine 2021 e arrivano fino a luglio 2025, sono tra quelle depositate dalla Procura al Tribunale del Riesame, davanti al quale nelle scorse settimane sono stati discussi i ricorsi contro gli arresti dello scorso 31 luglio. I giudici hanno deciso di liberare cinque persone, tra cui anche Tancredi, e di queste in tre sono state sottoposte a una misura interdittiva di un anno. Mercoledì prossimo si presenterà davanti ai giudici il ceo di Coima, ora senza deleghe, Manfredi Catella, l’ultimo a presentare ricorso contro la misura dei domiciliari.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA