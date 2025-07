Tancredi parlerà col suo legale di linea difensiva e dimissioni

agenzia

L'incontro rinviato a domenica in vista della giornata di lunedì

MILANO, 19 LUG – L’assessore Giancarlo Tancredi e il suo legale si incontreranno, da quanto si è saputo, domani sera sia per confrontarsi sulla linea difensiva da portare davanti al gip il 23 luglio, per respingere le accuse di concorso in corruzione, falso e induzione indebita, sia per discutere della scelta politica. La strada del passo indietro pare già segnata, tanto che Tancredi già due giorni fa ha espresso al sindaco Sala la disponibilità di dimettersi. La decisione dovrebbe essere formalizzata lunedì, quando Sala andrà a parlare in Consiglio comunale. L’incontro tra Tancredi e il suo difensore di domani, che in un primo momento avrebbe dovuto tenersi già oggi, sarà proprio finalizzato ad arrivare ad una decisione definitiva per lunedì. Oltre che a confrontarsi sulle accuse della Procura di Milano riportate negli atti depositati. Imputazioni che Tancredi, che rischia gli arresti domiciliari, respingerà nell’interrogatorio davanti al gip Mattia Fiorentini. Negli interrogatori preventivi di mercoledì potrebbero scegliere di parlare e difendersi anche tutti gli altri cinque indagati: l’immobiliarista Manfredi Catella (chiesti i domiciliari) e quelli per i quali i pm chiedono il carcere, ossia gli ex componenti della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra, l’imprenditore Andrea Bezziccheri e il manager di J+S Federico Pella.

