Tante associazioni attese alla Marcia della pace di Assisi

agenzia

L'appuntamento sabato con partenza da Santa Maria degli Angeli

PERUGIA, 18 SET – Sono centinaia le associazioni, gli enti e delegazioni di varie scuole provenienti anche da fuori regione che nella sabato 21 settembre, ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, parteciperanno alla Marcia della pace e della fraternità promossa dalla Fondazione PerugiAssisi. Un momento di profonda riflessione, in occasione della giornata mondiale della pace, che inizierà alle 9,30 con l’incontro nazionale delle costruttrici e dei costruttori di pace in programma alla Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli. Da lì partirà nel pomeriggio (alle 15) la marcia, che farà tappa nella piazza del Comune di Assisi dove l’arrivo è previsto per le 17. L’appuntamento è stato presentato nella sala del consiglio della Provincia di Perugia e aprirà simbolicamente un lungo percorso per la prossima marcia Perugia-Assisi del 12 ottobre 2025. “Cominciamo sabato a organizzare la marcia più grande del mondo e per questo lavoreremo un anno”, ha detto Flavio Lotti, presidente della Fondazione PerugiAssisi, che in Provincia ha incontrato alcuni studenti perugini. “Con la guerra si perde tutto, non ci sono più diritti, con la pace tutto è ancora possibile” è uno dei messaggi che Lotti ha dato ai ragazzi insieme a Stefania Proietti, presidente della Provincia e sindaca di Assisi che è intervenuta alla presentazione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA