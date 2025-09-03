agenzia

iLMeteo.it, torna l'anticiclone sull'Italia fino a metà mese

ROMA, 03 SET – Tanto sole da Nord a Sud per almeno 10 giorni. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it che annuncia il ritorno dell’anticiclone sull’Italia almeno fino a metà mese. “Durante questo bel periodo – afferma – non caldo, non ventoso, non piovoso, avremo al più qualche addensamento in transito al Nord, specie sulle Alpi anche con alcuni temporali”. Le temperature minime durante la notte scenderemo intorno ai 15-18°C da Nord a Sud mentre di giorno difficilmente si supereranno i 32-33°C. Nelle prossime ore, gli ultimi refoli freschi atlantici riusciranno a portare qualche nuvola in più solo all’estremo Nord-Est e sul Basso Tirreno, poi la situazione tornerà azzurra ovunque. Nel dettaglio: – Mercoledì 3. Al Nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al Centro: sereno o poco nuvoloso. Al Sud: variabile al mattino, poi sereno. – Giovedì 4. Al Nord: bel tempo prevalente, salvo temporali sui monti occidentali. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. – Venerdì 5. Al Nord: nubi sparse, qualche rovescio sulle Alpi centro orientali. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo. Tendenza: alta pressione, stabile e soleggiato anche durante il weekend.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA