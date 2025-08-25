Tar, 4 nuovi annullamenti decreto dimensionamento scuole Lazio

agenzia

Accolti ricorsi 3 enti locali, e uno dei genitori di Terracina

ROMA, 25 AGO – Quattro nuove sentenze sono state emesse nel fine settimana dal Tar del Lazio per confermare la decisione di annullare “Piano Regionale di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l’anno scolastico 2025/26”, approvato dalla Regione Lazio nel dicembre scorso. Questa volta ad essere accolti sono stati i ricorsi proposti dalla Provincia di Viterbo (il primo), dal Comune di Grotte di Castro (il secondo), dai Comuni di Petrella Salto e Comune di Fiamignano (il terzo), e dai genitori degli alunni di altri Istituti di Terracina interessati dal dimensionamento. Sono uguali per tutti le motivazioni di accoglimento dei ricorsi. Secondo il Tar, infatti, i provvedimenti relativi alla soppressione e all’aggregazione degli Istituti scolastici di riferimento “non recano alcuna motivazione circa le ragioni della soppressione”; in più “essendosi l’Amministrazione regionale radicalmente discostata dalla proposta della Conferenza regionale permanente per l’istruzione… la Giunta regionale avrebbe dovuto senz’altro rendere evidenti le ragioni alla stregua delle quali aveva ritenuto di doversene discostare modificando il piano di dimensionamento della rete scolastica”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA