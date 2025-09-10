Tar accoglie parte ricorsi ovovia Trieste, nulle Vinca e Vas

agenzia

Si tratta dei due atti ambientali fondamentali

TRIESTE, 10 SET – I giudici del Tribunale amministrativo hanno accolto in parte i cinque ricorsi presentati nei confronti del progetto di ovovia di Trieste. Lo scrive Il Piccolo sul proprio sito precisando che sono state annullate la Vinca e la Vas, vale a dire rispettivamente la Valutazione di incidenza ambientale e la delibera comunale di Valutazione ambientale strategica. Si tratta, riporta il quotidiano, di due atti fondamentali dal punto di vista ambientale per l’iter dell’ impianto.

