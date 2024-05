Tar Lazio conferma multa 450mila euro Agcom a Google

agenzia

Violazione del divieto di pubblicità al gioco e scommesse

ROMA, 17 MAG – Il Tar Lazio ha confermato la multa di 450mila euro comminata da Agcom a Google per violazione del decreto Dignità nella parte che riguarda il divieto di pubblicità al gioco. Con un’ordinanza il tribunale regionale ha infatti respinto la domanda cautelare del colosso dell’internet. Al centro della questione, video pubblicati sulla piattaforma Youtube (di proprietà di Google) “dal content creator Spike, che, come notificato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, violano il divieto di pubblicità a giochi e scommesse introdotto nel 2018”.

