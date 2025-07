Taranto, piloti Frecce Tricolori in visita ai bimbi malati

agenzia

Comandante Morocco: 'Per noi è un privilegio essere qui'

TARANTO, 31 LUG – Mattinata speciale all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i piloti delle Frecce Tricolori, accompagnati da una delegazione del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, hanno fatto visita al reparto di oncoematologia pediatrica. L’iniziativa, promossa dall’associazione Simba OdV, ha regalato sorrisi e momenti di gioia ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. “Per noi è un privilegio essere qui – ha dichiarato il tenente colonnello Franco Paolo Morocco, comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale – poter portare la testimonianza di una professione fatta con passione e tanto entusiasmo. Ma è anche un privilegio ricevere l’energia e la forza di questi bambini”. Morocco ha poi rivolto un ringraziamento al personale sanitario e ha portato i saluti di tutti gli uomini e le donne delle Forze Armate. A sottolineare il valore dell’iniziativa, anche il Commissario Straordinario della Asl di Taranto, Vito Gregorio Colacicco: “Questa visita è un esempio concreto di come la collaborazione tra sanità, Forze Armate e mondo del volontariato possa generare valore autentico per la comunità”. Domani, sempre a Taranto, alle ore 9:00, la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare ospiterà il Giuramento Solenne del 29° Corso Minosse II – 1° incorporamento VFI 2025, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Antonio Conserva. Attesi 519 allievi e le loro famiglie. In chiusura, il passaggio delle Frecce Tricolori.

