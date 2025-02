Tarpavano le ali ai pappagalli, denunciati 4 negozianti

agenzia

Indagini dei carabinieri forestali tra Fvg e Veneto

UDINE, 17 FEB – I carabinieri forestali, con l’ausilio di personale medico veterinario dell’Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale e dell’Università di Udine, hanno eseguito perquisizioni personali e locali a carico di 4 persone – denunciate per maltrattamenti di animali – residenti in Friuli Venezia Giulia e Veneto, rappresentanti legali di 3 esercizi commerciali di vendita di animali vivi nella provincia di Udine e Vicenza, ponendo sotto sequestro due esemplari allevati in cattività di pappagalli ‘inseparabili dal collo rosa’. Gli animali presentavano parte delle penne remiganti tagliate. L’attività di indagine è stata avviata a seguito di segnalazioni di cittadini che hanno acquistato piccoli pappagalli ‘allevati a mano’ scoprendo successivamente che gli stessi presentavano le penne delle ali tagliate. La tarpatura delle ali costituisce, a tutti gli effetti, una lesione compromettente la stessa libertà di movimento dei volatili. Il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce infatti parte funzionale del volatile e fornisce sostegno aerodinamico necessario al volo.

