Tartaruga azzannatrice in strada a Empoli, affidata a Wwf

agenzia

L'animale recuperato dai Cc Forestali, denuncia contro ignoti

EMPOLI (FIRENZE), 28 MAG – Un grosso esemplare di tartaruga azzannatrice, specie protetta e considerata pericolosa, è stato recuperato a Empoli (Firenze) dai carabinieri forestali in piena area urbana. L’animale, un esemplare di ‘chelydra serpentina’ con un carapace di 35 cm di raggio, stava vagando per la strada. Alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza ai carabinieri forestali che l’hanno avvistata sotto un’auto. L’animale è stato affidato ad un centro del Wwf. Si tratta di una specie esotica protetta e inserita nell’elenco degli animali pericolosi. Non essendo specie autoctona, si presume che l’esemplare sia stato abbandonato o sia scappato. I carabinieri hanno denunciato ignoti per abbandono di animali, detenzione di esemplari di specie protette senza documentazione e per detenzione di animale pericoloso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA