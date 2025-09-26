Tassa di soggiorno per cani finisce su Cnn e New York Times

agenzia

'Costerà portare i cani in città, come a Londra l'auto'

BOLZANO, 26 SET – Come era già successo con il test del dna, Bolzano finisce nuovamente sulla stampa internazionale per gli amici a quattro zampe, questa volta per la prevista tassa di soggiorno per i cani. La Cnn e il New York Times dedicano infatti spazio alla questione. “Gli automobilisti di Londra, New York e altre grandi città sono abituati a pagare una tassa per entrare in città con la propria auto. Ora un Comune potrebbe richiedere il pagamento di una tassa per portare i cani in città”, si legge sul giornale newyorkese. “Gli animali domestici che viaggiano spesso hanno già il loro passaporto. Ora, in un’epoca dell’overtourism, in cui ai visitatori vengono talvolta addebitate delle tasse per contrastare il loro impatto sulle comunità, è inevitabile che venga applicata una tassa turistica sui cani”, commenta invece Cnn. L’emmittente news, come anche il quotidiano americano, ricordano anche la difficile attuazione della banca dati dna per risalire ai proprietari maleducati.

