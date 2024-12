Tassista e cliente rapinati, il colpo nel video della dashcam

agenzia

A Milano la notte scorsa in via Ceva, immagini virali

MILANO, 29 DIC – Un tassista e la cliente che aveva appena portato a destinazione sono stati rapinati questa notte dopo le 2 in via Ceva a Milano, scena ripresa dalle telecamere dell’auto e ora rimbalzata sui social. L’autista e la ragazza stavano cercando di risolvere un problema con il pos quando si sono avvicinati due uomini con il casco sul volto. Uno ha improvvisamente aperto la portiera del tassista e l’ha minacciato con un oggetto al collo intimandogli “Dammi i soldi”, l’altro ha spaccato il vetro posteriore dove sedeva la giovane e ha lottato con lei per strapparle la borsa. Poi ha aperto la portiera davanti per dare manforte al suo complice che intanto continuava a ripetere al guidatore “Dammi i soldi, veloce dai”. Quando gli hanno strappato il portafogli ha chiesto di riaverlo per i documenti e ha messo un po’ a convincerli che non nascondeva altro denaro mentre lo hanno minacciato “dacci l’altro portafigli o t’ammazzo”. I due gli hanno preso i due telefoni si sono poi allontanati, non prima di aver strappato alla ragazza anche il suo telefono cellulare. Il tassista ha poi fatto denuncia ai carabinieri.

