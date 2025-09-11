Tax credit, in Procura a Roma cinque indagini

agenzia

Faro su società produzione, anche quella fondata da Ad Cinecittà

ROMA, 11 SET – Cinque fascicoli di indagine aperti e verifiche su numerose società che hanno prodotto decine di film. E’ quanto avviato da tempo dalla Procura di Roma in relazione al tax credit per la realizzazione di opere cinematografiche. Nei procedimenti, che al momento non vedrebbero indagati, si contestano reati relativi alla pubblica amministrazioni e fattispecie economiche. Tra le società su cui i pm di piazzale Clodio hanno acceso un faro anche la One More Picture, fondata da Manuela Cacciamani attuale amministratore delegato di Cinecittà. All’attenzione dei magistrati anche la società che ha prodotto il film di Francis Kaufmann, l’americano di 49 anni accusato del duplice omicidio di Villa Pamphili.

