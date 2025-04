Taxi in sciopero senza preavviso a Milano, protesta contro Ncc

agenzia

Disagi in Stazione Centrale, a Linate e a macchia leopardo

MILANO, 15 APR – Disagi a Milano per uno sciopero, senza preavviso, dei taxi soprattutto alla Stazione Centrale, in Duomo e all’aeroporto di Linate oltre che a macchia di leopardo. La protesta è iniziata nel pomeriggio ed è stata motivata, dai sindacati di categoria, per lo storico contrasto con le vetture Ncc (Noleggio con conducente). “I taxisti scioperano – ha spiegato un sindacalista – perché chiedono controlli sulla corretta autorizzazione dell’uso delle auto Ncc e sull’applicazione di Uber che è poi la modalità effettiva di prenotazione. Probabilmente sono circa 2 mila le macchine nere che svolgono un lavoro analogo a quello dei taxi, ma senza le regole a cui i tassisti sono legati per svolgere l’attività”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA