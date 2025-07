Taylor Mega indagata per estorsione ai danni di un ex compagno

agenzia

Chiuse indagini a Milano con al centro orecchini da 50mila euro

MILANO, 02 LUG – La modella e influencer Taylor Mega, all’anagrafe Elisia Todesco, 31 anni, è indagata per diffamazione ed estorsione ai danni di un ex compagno, un 38enne che vive a Londra. E’ quanto risulta da un avviso di conclusione delle indagini del pm di Milano Maurizio Ascione a suo carico, in vista della richiesta di processo. Tra le imputazioni, come riporta ‘la Repubblica’ on line e come confermato da fonti giudiziarie, anche quella di estorsione, perché l’influencer per convincere l’ex a non chiedere più indietro degli orecchini del valore di oltre 50mila euro dopo la fine della loro relazione, avrebbe assoldato una persona che sarebbe andata da lui e l’avrebbe avvertito di far parte di una famiglia mafiosa calabrese, costringendolo di fatto “a non richiedere ulteriormente la restituzione” di quei gioielli. L’accusa di diffamazione sempre ai danni dell’ex compagno, invece, riguarda alcune ‘storie’ da lei postate su Instagram.

