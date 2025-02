Temperature basse e il tram di Opicina si ferma

agenzia

Anomalia a linea di contatto. Domattina intervento di ripristino

TRIESTE, 14 FEB – A partire dalle 17.30 di oggi, venerdì 14 febbraio, il servizio del tram di Opicina è stato momentaneamente sospeso a causa di un’anomalia alla linea di contatto, provocata dalle basse temperature. In particolare, il freddo ha causato la contrazione del cavo di alimentazione della linea aerea in prossimità della curva di Conconello, determinando il rialzamento di uno dei braccetti di sostegno. Questa variazione provoca un contatto improprio tra il pantografo e la linea elettrica durante il transito del tram in quel punto, e causa la disalimentazione dell’impianto. L’intervento di ripristino sarà effettuato dalle 10:00 di sabato 15 febbraio, compatibilmente con le condizioni meteo. Al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi di ripristino del servizio. Domattina la linea non sarà operativa. Il tram è tornato in esercizio il primo febbraio scorso dopo quasi nove anni. In città soffia Bora abbastanza sostenuta e le temperature sono scese di alcuni gradi ma non sono polari.

