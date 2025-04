Tempo instabile con temporali, migliora nel weekend

agenzia

iLMeteo.it: Festa Liberazione bagnata,temperature sotto la media

ROMA, 24 APR – Tempo instabile nelle prossime 48 ore con la discesa di tre vortici lungo un corridoio nordovest-sudest che porteranno frequenti temporali. Migliora nel weekend. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, “Il primo vortice – afferma – ha colpito già il nordovest e si sposta verso il centrosud: nelle prossime ore avremo rovesci e temporali specie su nordest, centro e sud peninsulare con un calo diffuso delle temperature e venti di burrasca occidentali sulla Sardegna. Tornerà anche un po’ di neve sulle Alpi. Il secondo vortice – aggiunge – scenderà velocemente dalla Germania verso i Balcani, colpendo in parte anche l’Italia: il 25 aprile vedrà temporali al mattino sul nordest, dal primo pomeriggio forti rovesci colpiranno le Marche poi in estensione a quasi tutto il Centro e la Puglia. Sarà una Festa della Liberazione bagnata soprattutto sul fianco orientale, altrove non mancheranno ampie schiarite”. Il terzo vortice, continua Garbinato, “scenderà ancora una volta dal Nord Europa verso il Mediterraneo: al momento la traiettoria è prevista per domenica ad ovest dell’Italia e dovrebbe portare dell’instabilità solo sull’arco alpino occidentale al mattino poi a macchia di leopardo in Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio nel pomeriggio. Rimarranno condizioni soleggiate altrove in un contesto termico comunque ancora leggermente sotto la media: le temperature massime faticheranno a superare i 25°C. Con i tre vortici si chiuderà – conclude l’esperto – uno dei mesi di aprile più freddi e piovosi in Italia degli ultimi decenni, l’eccezione che conferma la regola. A livello globale, infatti, anche questo mese risulta decisamente caldo e in linea con il riscaldamento terrestre degli ultimi 50 anni: le analisi di Ecmwf confermano un’anomalia calda mensile media (fino ad oggi) di +0.6°C rispetto alla climatologia 1991-2020 e un +0.9°C rispetto al periodo 1979-2000”. Nel dettaglio: – Giovedì 24. Al Nord: instabile sui rilievi del Triveneto, in serata anche in pianura. Al Centro: rovesci sparsi. Al Sud: peggiora su Campania e Puglia. – Venerdì 25. Al Nord: molto instabile al Nordest. Al Centro: temporali e schiarite. Al Sud: instabile con rovesci specie in Puglia. Sabato 26. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: temporali sulle peninsulari. Tendenza: domenica con locali acquazzoni su Nordovest e centro Tirreno, soleggiato altrove; nuova settimana con rovesci pomeridiani al Centrosud, poi arriva l’anticiclone.

