Tempo pazzo: in Sicilia arriva la “goccia fredda”

Le previsioni

iLMeteo.it annuncia temporali e grandinate

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Anticiclone africano Scipione che torna a rafforzarsi. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e clima molto più caldo. Una goccia fredda al Sud causerà forti temporali con grandine in Sicilia e locali anche sul Lazio interno centro meridionale. Un vortice in quota (goccia fresca) dopo aver attraversato il Nord con temporali violenti, grandinate e colpi di vento, si incammina verso il Sud. Fino a Venerdì, rischio temporali al Centro-Sud, molto forti in Sicilia, sole e caldo in aumento al Nord. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali. Nella prossiam settimana nuova ondata di caldo africano con picchi di 38°C al Nord.

