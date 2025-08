Temporali forti, Toscana estende allerta fino a tutto lunedì

agenzia

Attesi nelle province di Livorno, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto

FIRENZE, 03 AGO – Prosegue il meteo instabile in Toscana e la Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti da oggi fino alle ore 24 di lunedì 4 agosto. In particolare è prevista nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali sparsi più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali – province di Livorno, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto -, localmente anche forti. Possibilità di forti colpi di vento e locali grandinate. I fenomeni si esauriranno in serata.

