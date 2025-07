Temporali, grandine e vento, da venerdì arriva maltempo al Nord

agenzia

Cnr, non esclusi fenomeni anche a Milano, Torino e Bologna

ROMA, 01 LUG – Temporali, colpi di vento e grandine: sono le manifestazioni del maltempo, previsto in arrivo al Nord Italia venerdì prossimo, e che da sabato interesserà anche il centro, colpendo anche città come Milano, Torino e Bologna. Un sospiro di sollievo grazie all’irruzione di aria proveniente dall’Artico che abbasserà le temperature di 6-8 gradi, ma anche una preoccupazione per eventi meteorologici estremi, purtroppo sempre più frequenti. ”Già domani e giovedì – spiega Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma/Cnr – si registrerà un po’ di instabilità su tutte le Alpi, e qualche isolato temporale anche sugli Appennini. Ma i fenomeni più intensi li avremo da venerdì a lunedì prossimo. E da martedì dovrebbe tornare l’estate, ma con temperature più gradevoli”. Se le prime avvisaglie del maltempo sono previste nei prossimi due giorni, da venerdì il quadro meteorologico peggiorerà in maniera più evidente a causa dell’indebolimento dell’alta pressione, estendendosi gradualmente al centro nei due-tre giorni successivi . “A scatenare temporali, grandinate e forti colpi di vento in estate – sottolinea Gozzini – è la differenza di temperatura tra l’aria in quota e l’aria al suolo, carica di umidità ed energia. Questa è una condizione ottima per il verificarsi di questi fenomeni”. Nel dettaglio, secondo il direttore del Consorzio Lamma/Cnr-Regione Toscana, il maltempo venerdì riguarderà le Alpi, sabato anche parte della Pianura Padana e domenica l’intera Pianura Padana, la Toscana, l’Umbria e il Lazio. In queste ultime regioni lunedì si potrebbero registrare temporali intensi, con temperature decisamente più gradevoli”. Sabato, in particolare, al Nord si passerà da massime di 37-38 gradi a 31-32, domenica nelle zone centrali da 37-38 a 30-31: valori nella media del periodo, se non leggermente sotto. Da martedì, infine, “dovrebbe tornare l’estate, con temperature che dovranno rimanere più gradevoli rispetto a quelle attuali”.

