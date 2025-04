agenzia

La criticità è riferita al passaggio della piena

BOLOGNA, 22 APR – Ancora una giornata di temporali, domani 23 aprile, in Emilia-Romagna, con possibili danni associati, come frane e ruscellamenti. L’Arpae conferma l’allerta arancione nel Ferrarese per il passaggio della piena del Po, per la quale si prevedono livelli superiori alle soglie 2.

