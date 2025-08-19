Temporali in Valle d’Aosta, disagi nell’alta Valpelline

agenzia

Alcune strade interrotte. Evacuate alcune famiglie

AOSTA, 19 AGO – A seguito dei forti temporali del pomeriggio, il comune di Bionaz, nell’ata Valpelline, non è al momento raggiungibile a causa di una colata detritica dal torrente Varere sulla strada regionale che collega il paese con il fondo valle, al confine con il comune di Oyace. “Nessuna persona o veicolo risulta coinvolto”, spiega il sindaco di Bionaz, Valter Nicase. “In paese – aggiunge – abbiamo delle persone che non riescono a scendere a valle”. L’interruzione della strada a causa di un dissesto idrogeologico “è il solito evento che ho puntualmente si manifesta”, aggiunge il primo cittadino. Inoltre una colata detritica nel torrente Berruard, a Ollomont, ha provocato la chiusura della strada comunale per la frazione di Glassier. Alcune famiglie del villaggio di Barliard, in tutto una ventina di persone, sono state precauzionalmente evacuate.

