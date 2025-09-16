Tensioni Polizia e 600 manifestanti ProPal a Padova

agenzia

Evitato l'accesso alla ferrovia per bloccare traffico treni

PADOVA, 16 SET – Momenti di tensione si sono registrati nel pomeriggio a Padova tra la polizia e alcune centinaia di manifestanti pro Pal che cercavano di invadere la stazione ferroviaria con l’obiettivo di bloccare i treni. I manifestanti, 600 per la questura oltre mille per gli organizzatori, si sono radunati davanti al piazzale della stazione ferroviaria, richiamando a raccolta esponenti dei centri sociali e del mondo antagonista. L’area è stata resa impenetrabile da oltre 80 agenti del Reparto Mobile di Padova e anche quello di Bologna, oltre a poliziotti della Polfer e della questura euganea con un idrante che non è stato usato. Sul posto si è recato anche il questore di Padova, Marco Odorisio, per monitorare la situazione. Ad un certo punto i Pro Pal, con varie bandiere della Palestina e striscioni in appoggio al paese mediorientale, hanno tentato di forzare il blocco venendo respinti in maniera decisa dai poliziotti che si sono serviti degli scudi. Un tentativo che è durato pochi minuti e che non è sfociato in incidenti, facendo infine desistere i manifestanti dal loro intento. Poi il corteo ha lasciato l’area ferroviaria e si è diretto verso il centro e una volta giunto a destinazione ha fatto un retrofront, raggiungendo nuovamente la stazione ferroviaria, trovando un ‘muro’ di agenti in tenuta antisommossa. Qui è stato improvvisato un comizio con vari interventi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA