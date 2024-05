Tenta di uccidere il compagno a coltellate, giovane arrestata

agenzia

La lite nel Torinese, lui è in pericolo di vita in ospedale

TORINO, 18 MAG – Una lite in famiglia nel Torinese ieri sera è finita in un tentato omicidio. Una giovane di 29 anni ha colpito a coltellate il compagno, finito in ospedale in pericolo di vita. I fatti, da quanto ricostruito dai carabinieri, risalgono alle 20 di ieri, e sono avvenuti nel centro di Orbassano, paese appena fuori dal capoluogo. La donna, secondo le prime informazioni, avrebbe sferrato quattro fendenti, due al ventre e due alla schiena. L’uomo, trasportato all’ospedale Molinette di Torino, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e la convivente è stata portata in carcere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA