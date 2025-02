Tenta di uccidere rivale in amore, 18enne arrestato

agenzia

Nel Napoletano lasciato da fidanzata lo ferisce con 4 coltellate

NAPOLI, 18 FEB – Aggredisce il rivale in amore accoltellandolo per quattro volte. E’ accaduto a Torre del Greco dove una lite tra due ragazzi di 18 e 20 anni per una ragazza contesa poteva finire in tragedia. La ragazza aveva lasciato il 18enne per fidanzarsi con il ventenne. Una scelta non accettata, da qui la richiesta al ragazzo più grande di vedersi. Il 20enne accetta di incontrarsi ed inizia la discussione. Il litigio si trasforma in pochi minuti in zuffa e infine termina in aggressione. Il 18enne impugna un’arma e sferra quattro colpi al ragazzo, uno dei quali raggiunge il polmone. Interviene il proprietario della paninoteca che ha visto i tafferugli da lontano. Il commerciante carica in macchina il 20enne e corre all’ospedale Maresca. Partono intanto le ricerche del 18enne. Si va prima a casa del giovane e i suoi genitori – preoccupati per le sorti del proprio figlio – non sanno dove sia né cosa sia accaduto. I carabinieri raggiungono anche l’abitazione della minorenne fidanzatina contesa ma del 18enne nessuna traccia. Le gazzelle percorrono le strade di Torre del Greco fino a quando i genitori avvisano i carabinieri dicendo che il ragazzo è con loro. Gli smartphone e le conversazioni social saranno sequestrate e i testimoni sentiti. Il 18enne è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale. L’arma non è stata rinvenuta.

