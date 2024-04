Tenta di violentare una donna, arrestato a Olbia

agenzia

Carabinieri fermano 32enne dopo le urla della vittima

OLBIA, 06 APR – Le grida di aiuto provenienti da un’area adibita a cantiere, nel centro di Olbia, hanno fatto insospettire ed allarmare alcune persone che si trovavano nelle vicinanze di un fabbricato in costruzione. Grazie alla segnalazione di questi cittadini è stato sventato un tentativo di violenza sessuale ai danni di una donna. I carabinieri della sezione radiomobile di Olbia, appena è giunta la segnalazione, hanno raggiunto il luogo indicato e sono entrati dentro il cantiere abbandonato. Qui hanno colto sul fatto un uomo di 32 anni di Olbia che stava cercando di violentare una donna. Il giovane le aveva preso il telefono per impedirle di chiamare e chiedere aiuto. La donna, con escoriazioni, segni di violenza sul corpo e in stato di agitazione, è stata trasportata subito al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per essere medicata. L’uomo, arrestato con la procedura del “codice rosso” e accusato di tentata violenza sessuale e rapina, è stato portato in carcere a Bancali (Sassari) in attesa dell’udienza di convalida.

