Tenta evasione dal carcere di Padova, bloccato

Sindacato Spp, sventata per intervento polizia penitenziaria

PADOVA, 20 GIU – Un albanese di 31 anni ha tentato un’evasione dal carcere di Padova, sventato dall’intervento della polizia penitenziaria. Lo segnala il segretario generale del Spp Aldo Di Giacomo. “Le evasioni e le tentate evasioni – aggiunge Di Giacomo – in Italia sono aumentate del 700% specie quelle avvenute ‘sulla fiducia’ dello Stato, vale a dire in conseguenza della concessione di permessi di lavoro all’esterno o di altri benefici. Tutto questo – precisa – avviene mentre il sovraffollamento si scarica direttamente sul personale penitenziario che è costretto a turni massacranti per garantire vigilanza e controllo. E con l’introduzione di una cinquantina di nuovi reati in attuazione del decreto sicurezza la popolazione carceraria è destinata ad aumentare. Accade di fatto che solo tre agenti di notte – osserva – sono chiamati a controllare tra 30 e 50 detenuti. Quello dell’organico continua a rappresentare un nodo da troppo tempo irrisolto nonostante le assunzioni sbandierate da mesi che invece -conclude Di Giacomo – non riescono a coprire i vuoti provocati da pensionamenti, pre-pensionamenti e dimissioni mentre il numero di evasioni, tentate evasioni, rivolte, incendi di celle continua a crescere”.

