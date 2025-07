Tenta una rapina durante la messa e spara, paura tra le suore

agenzia

Irruzione di un uomo nel Napoletano. Colpi a salve poi la fuga

SANT’ANASTASIA, 27 LUG – “Ha urlato frasi incomprensibili, ha sparato in aria, ed infine è scappato”. Il sindaco di Sant’Anastasia (Napoli), Carmine Esposito, riferisce il racconto che gli hanno fatto le suore domenicane che stavano partecipando alla messa domenicale nella piccola cappella dell’Istituto Santa Caterina da Siena, quando un uomo a volto coperto è entrato per un tentativo di rapina. Vestito di nero e con il volto coperto, ha fatto irruzione quando la cerimonia volgeva al termine. Si sono vissuti momenti di paura e tanta ansia tra i presenti in chiesa con il momento di preghiera interrotto dall’irruzione. L’uomo, che non è riuscito a portare via nulla, ha sparato a salve a scopo intimidatorio. Si è poi dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto indagano gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli con gli uomini del commissariato di Ponticelli. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora le immagini del sistema di video sorveglianza comunale e quelle private installate nell’istituto. “Nessuno però ha capito bene cosa volesse – ha riferito ancora il sindaco – le suore si sono spaventate, così come i pochi cittadini che stavano partecipando alla funzione religiosa. Il delinquente pare abbia biascicato frasi che nessuno ha capito. Non sanno se volesse soldi, gioielli o cellulari dei presenti. Fatto sta che dopo aver sparato colpi di pistola, presumibilmente a salve perché al momento non sono stati trovati bossoli, è scappato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA