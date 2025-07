Tentano di truffarla, ma una novantenne li mette in fuga

agenzia

A Genzano di Lucania due uomini arrestati dai Carabinieri

POTENZA, 04 LUG – Due uomini di 35 e 30 anni, di origini campane, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri a Genzano di Lucania (Potenza), per la tentata truffa aggravata ai danni di una vedova pensionata ultranovantenne e per resistenza a pubblico ufficiale. Il sistema posto in atto è consistito in una telefonata ad opera di un finto maresciallo dei carabinieri e nella richiesta di denaro per evitare presunte conseguenze penali per le figlie della donna. Presso l’abitazione della vittima era giunto un uomo che, qualificandosi anch’egli come carabiniere, tentava di farsi consegnare il denaro. L’anziana, con grande lucidità e intuendo il tentativo di truffa ai suoi danni, urlando è riuscita a mettere in fuga il giovane. Dopo la telefonata della figlia della vittima ai carabinieri, i due sono stati rintracciati su un’auto e inseguiti fino alla Sp 6, dove sono stati arrestati. Dopo la convalida del fermo, il gip del Tribunale di Potenza ha disposto la custodia cautelare nel carcere del capoluogo lucano.

