Tentano rapina a tiktoker, reagisce e sparano contro ristorante

agenzia

Nel Napoletano nessun ferito. Indagini dei carabinieri

NAPOLI, 26 LUG – Aveva appena terminato una diretta su TikTok all’esterno di un locale di Mugnano di Napoli quando è stato avvicinato da due persone a bordo di uno scooter. Uno dei due gli ha intimato di consegnargli il borsello, lui ha reagito e i due sono scappati non prima di aver esploso due colpi di arma da fuoco, senza causare feriti, verso il ristorante. Vittima della tentata rapina Mario Cosentino, sui social noto come Mariomario e seguito da tantissimi follower. Sono stati i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli ad intervenire in via Madonna delle Grazie 45. Il tiktoker era in compagnia della sua famiglia quando è stato avvicinato dai malviventi. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

