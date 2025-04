Tentano una rapina a un rider, arrestati tre minorenni

agenzia

L'episodio a Padova nella notte di sabato

PADOVA, 01 APR – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Padova hanno arrestato in flagranza tre giovanissimi tra i 15 e 16 anni di origine straniera, due residenti a Padova e uno nel veneziano, per tentata rapina nei confronti di un rider. L’episodio è avvenuto nella notte di sabato scorso, ed è stato reso noto oggi. Il rider, un 33enne pakistano, aveva chiamato il 112 riferendo di essere rimasto vittima di una rapina nei pressi della Stazione Ferroviaria. Stava effettuando una consegna chiesta da tre giovani, i quali dopo averlo avvicinato gli hanno detto di non avere il denaro necessario al pagamento e pretendevano la consegna della merce. Al suo diniego, due dei tre ragazzi lo hanno spinto e bloccato a terra, mentre il terzo ha cercato di prendere la merce dal termo-zaino, senza però riuscirci. All’arrivo di altri rider in soccorso della vittima, i tre giovani si sono dati alla fuga verso il piazzale della stazione dove sono stati raggiunti e fermati dai militari. Il 16enne è stato trovato in possesso di un documento rubato. I tre sono stati quindi dichiarati in arresto; la Procura della Repubblica per i Minorenni di Venezia ha disposto il loro trasferimento al carcere minorile di Treviso. I due 15enni sono sospettati di un’altra rapina, fatta con un terzo complice nel primo pomeriggio dell’11 marzo scorso alla fermata degli autobus della Stazione di Padova, ai danni di un minorenne aggredito con uno spray urticante.

